В Чимишлии загорелась машина автошколы (ВИДЕО)

В Чимишлии загорелась машина автошколы (ВИДЕО)

Автомобиль моментально вспыхнул, как факел. Всё произошло сегодня утром, 5 февраля, в городе Чимишлия.

Машина автошколы была припаркована, а в один момент загорелась по неизвестной причине, пишет publika.md. На место происшествия прибыли полицейские, а также пожарные для того, чтобы потушить огонь. Причина возгорания пока не установлена.

Очевидец ЧП снял на видео происходящее. Кадры быстро «разлетелись» по Интернету. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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