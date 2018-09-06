В Чимишлии вандалы испортили водопроводную трубу, лишив горожан воды

Злой поступок, не поддающийся логическому объяснению, был совершен неизвестными.

Так, водопроводная труба, которая должна связать часть города Чимишлия с насосной станцией и уже готовая для закапывания в землю, была обнаружена в неподобающем состоянии. Судя по снимку, трубу повредили множеством ударов чего-то острого, пишет publika.md.

По словам главы предприятия общественных услуг Чимишлии Сергея Андронаки, труба была злонамеренно повреждена на участке в 360 метров. Ущерб оценивается в 100 тысяч леев.

Полиция инициировала расследование инцидента.