В Чимишлии лоб в лоб столкнулись два авто: четверо пострадавших – в больнице

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Серьёзная авария произошла минувшим днём в Чимишлии. В результате четыре человека попали в больницу с различными травмами.

Участниками фронтального столкновения стали автомобили Volkswagen Polo и Audi A6, пишет deschide.md. После удара водитель Audi получил перелом левой ноги, водитель автомобиля Volkswagen – травму живота. Один пассажир Audi получил перелом левого предплечья, другой пассажир – травму головы.

Все пострадавшие в настоящее время находятся в больнице Чимишлии, их состояние стабильное. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.