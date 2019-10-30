В четырёх столичных секторах запланированы отключения света

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Red Union Fenosa сообщает, что в среду, 30 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия 80/4 – с 09:15 до 17:30.

Сектор Буюканы:

ул. Алуниш 2-12, 7-9, Бисеричий 1-5, 2-16, Драгомирна 36, Хумулешть 15-23, 18-24, Порумбеле 2, 14-16, 22-34, 48-50, Рошиорь 15-63, 20-88 – с 09:10 до 17:00;

ул. Пьяца Унирий Принчипателор 3 – частично с 09:30 до 18:00;

ул. Пьяца Унирий Принчипателор 1,3 – частично с 10:00 до 18:00.

Сектор Центр:

ул. Каля Басарабией 7, Каля Мошилор 2, 2/1, 19, Измаил 101, 103, 105, 105A, Узинелор 1 – с 09:00 до 19:06;

ул. А. Пушкин 41 – с 09:00 – 17:00;

ул. А. Янку 15-35, 18-34, 44, Бэлэнеску 19-35, 36-46, Д. Кантемир 9999, Измаил 49-71, 999, 9999, Св. Георге 3, Св. Петру 1-15, 12-14 – с 08:45 до 16:45;

Академией 13/3 – с 09:00 до 13:00;

Академией 15/2 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. М. Садовяну 32/3, 32/5, 34/2, 57, Мирча чел Бэтрын 27/6, 29/1, 29/2, 29/3, 29/5 – с 09:10 до 17:00;

ул. Мирча чел Бэтрын 12, 12/1, 12/5, 12A, 12/2, 14, 14/2, П. Заднипру 11, 13, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 17 – с 11:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.