В четырёх столичных секторах во вторник не будет света

0

Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 18 июня, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Четатя Алба 141, 141/1, 141/2, 158, Данте 3, 7, 9, Мунчешть 316 – с 11:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Барбу Лэутару 26A, 28, 28/1, 32, Корнулуй 11/1, Гиочеилор 999, Штефан Няга 16-38, 17-37 – с 09:20 до 19:00;

ул. Каля Ешилор 22, 49B, 51, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 51A, 55, 55/1, 55/2, 9999, Друмул Кручий 95-123, 96-100, Голя 7-13, 8-14, Милано 12, 43, Цэрыний 85-129, 110-128 – с 11:00 до 17:00;

ул. Василе Лупу 89 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр:

бул. Штефан чел Маре 130 – с 10:00 до 16:00;

ул. Каля Басарабией 4, 10, 10/2, Кэрбунарь 25-33, 32-38, Скорень 8A, Тэбэкэрия Веке 18-40, 19-25 – с 09:15 до 18:00;

ул. Щусев 41-63, 48-62, 90-98, В. Александри 48-54, 89-95, В. Пыркэлаб 24 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Дога 33, Браништий 1, 3/1, 3/2, 6, Д. Рышкану 29A, 29/1, 29/2, 31/1, 31/2, 31/4, 33/1, 33/2, 33/4, 33/5, 35/2, 37, 39 – с 09:45 до 17:45.