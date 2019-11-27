В четырёх столичных секторах в среду не будет света

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В среду, 27 ноября, по ряду адресов в четырёх секторах столицы ожидаются отключения электричества.

Сектор Ботаника:

ул. К. Брынкуш 110, 110B, 110C, 110 бл. A, 110 бл. 3, Дачия 13, Дечебал 78/1, 78/2, 78/3, 80, 80/1, 82, 82/1, 82/2, 82/5, 84, 99/3, пер. 1 Львов 66 – с 11:00 до 18:00.

Сектор Буюканы:

ул. Гидигич 5 – с 09:20 до 17:00.

ул. Каля Ешилор 7/3, 7/5 – с 09:00 до 13:00.

ул. Каля Ешилор 55 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. М. чел Бэтрын 7, 7/2, 7/6, 9004, 9999, П. Заднипру 6, 6/2, 8, 8/1, 8/2 – с 12:30 до 17:00.

ул. В. Думбрава 2, 4, 13, 17, Узинелор 200/1 – с 09:10 до 16:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Петрикань 9998 – с 09:20 до 17:00.

ул. Петрикань 31-33, 83-97, 88-96, 196, 296-310, пер. Петрикань 21-27, 86 – с 09:20 до 17:00.

ул. А. Руссо 63/4 – с 12:30 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.