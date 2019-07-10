В четырёх столичных секторах в среду не будет света

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Red Union Fenosa сообщает, что в среду, 10 июля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Индепенденцей 20/2 – с 09:00 до 13:00;

ул. Н. Зелински 28/7 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. И. Крянгэ 11-35, 14-56, В. Белински 32-40, 61 – с 09:10 до 17:00;

ул. И. Крянгэ 55, 57, 59, 61A, 63 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Центр:

Хынчештское шоссе 44, Г. Гросу 16, Валя Дическу 53-91, 64-140 – с 09:15 до 17:00;

ул. Колумна 135-143, 140-154, 151-161, Дософтей 128-134, П. Мовилэ 39-41, 9001, Сфатул Цэрий 61, 61A, 61/1A – с 09:00 до 19:00;

ул. М. Ломоносов 30/1, 39A, 43, 47 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

бул. Московский 16, подъезд 5-6, кв. 103-156 – с 09:30 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.