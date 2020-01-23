В четырёх столичных секторах сегодня не будет света

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По ряду адресов в четырёх секторах столицы сегодня, 23 января, ожидаются отключения электричества.

Сектор Ботаника:

ул. Ашхабад 3, 6-38, 31-51, Четатя Албэ 18-36, 25-45, Ханул Морий 1-19, 2-20, Минская 1-23, 4, 6, 8, Мунчешть 85, 89, 105, 107, 111, 166, 170, 172, 174, 999, Пандурилор 3-17, 8-22, Таллин 12, 12/1, Ташкент 2-20, 1-17 – с 08:45 до 16:45.

Сектор Буюканы:

ул. Басарабилор 27-35, 28-32, Кодрилор 12/1, 16 – с 09:10 до 17:00.

ул. Алба-Юлия 77/20 – с 10:00 до 11:30.

ул. Алба-Юлия 77/19 – с 12:00 до 13:30.

ул. Алба-Юлия 77/18 – с 14:00 до 15:30.

ул. Лэпушняну 9 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Галаць 44 – с 09:30 до 17:00.

ул. Друмул Скиноасей 1/1 – с 13:00 до 17:00.

ул. В. Александри 66, 68, 70, 71 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Чеканы:

ул. И. Репина 1-19, 2-10, Н. Григореску 1-9, 2-18, Отоваска 1-11, Подул Ыналт 22/1, Узинелор 162 – с 09:00 до 14:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.