В четырёх столичных секторах сегодня не будет света

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Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 7 ноября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. А. Болдур 1-19, 4-20, 9999, Бэчоюл Ноу 1-31, 2-30, 999, пер. Бэчоюл Ноу 3, 9/1, Г. Безвиконь 5-17, 6-16, Г. Кучеряну 4-12, 19, 30, 69, пер. Кучеряну 1-5, 28, Имашулуй 2-28, Мунчешть 600-706, 605, Музелор 2-20, 3-21, Пэшунилор 5, 10/1, Ревака 2, 2A,B, 3,6,6A, пер. Ревака 2,4, В. Зарзар 1-37, 4-38, пер. Зарзар 3, 15, 35, 4,10,16,26,28, В. Тульник 3-23, 16-18, Змеурей 5 – с 09:10 до 17:00.

ул. Зелинского 32/1 – частично с 09:00 до 13:00.

ул. Зелинского 32/2, 32/3 – частично с 09:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия 99, 99A, 103, 202, 204, 204/1, 204/2, 204A, 206, 206/1, шос. Балкань 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 9999 – с 09:00 – 17:00.

ул. И. Раду 13-19, 14-20, Ш. Няга 32-34, 33-41, Т. Чобану 1-23, 2-22 – с 09:10 до 17:00.

ул. Щусева 65, 89 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Албишоара 6, 8, 10, 12, 14, Д. Кантемир 1, 1J, 3/2, 6, 12, 14, Тираспол 5 – с 08:45 до 16:45.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Дога 4, Т. Владимиреску 6 – с 09:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.