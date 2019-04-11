В четырёх столичных секторах планируются отключения света

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Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 11 апреля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

Дачия 13, 15, 15/1, 17, 19, 21, 21/1, 21/2, 21/6, 38/3, 9003, 9004, Дечебал 82, 84, 139 – с 09:00 до 17:00.

ул. А. Пумнул 151, 153, 169, пер. А. Пумнул 136-150, 147-183, Банатулуй 101, 113, Дачия 22/4, 22/6, Х. Ботев 19/1, Индепенденцей 3/1, 5, 5A, Марамуреш 105-127, София 11-17, 12-20, Теилор 7, 7/2, 7/2A, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 11, Траян 6/2 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Буюканы:

ул. И. Пеливан 2 – с 09:30 до 18:00.

ул. Месаджер 1A 1/3, 3/1 – с 09:30 до 17:30.

Сектор Центр:

ул. Щусева 68, 70, 72 – с 09:30 до 17:00.

ул. Тестимицану 19/2 – с 10:00 до 12:30.

ул. Тестимицану 19/6 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Албишоара 25, 27, 38, 38A, 40, Пушкина 49/1, 51, 62, Каля Мошилор 15, Фанталулуй 15, Кошбук 38, Виеру 22, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, 22/9, 22/10, 24, 26, Лунчий 2-20, Романэ 11, 12, 13 – с 11:00 до 18:00.

ул. Г. Мадан 44/4, 87/5 – с 09:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.