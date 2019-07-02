В четырёх столичных секторах планируются отключения света

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Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 2 июля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Х. Ботев 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 8, Индепенденцей 1, Малина Маре 45, 48/1, 50, Т. Стришка 6, 8/1 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Барбу Лэутару 26A, 28, 28/1, 32, Корнулуй 11/1, Гиочеилор 999, Ш. Няга 16-38, 17-37 – с 09:20 до 19:00.

ул. Калараш 79-96, 80-100, пер. Калараш 12, 12/1, 12/4, 12/5, 12/A, 12/G, Милано 19-43, 76-94 – с 09:10 до 17:00.

ул. Е. Кока 24, 26A,B,D,G,V, 30A,B, 45-55, Крянгэ 20/2 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Центр:

шос. Хынчешть 44, Г. Гросу 16, В. Дическу 53-91, 64-140 – с 09:15 до 17:00.

ул. Колумна 135-143, 140-154, 151-161, Дософтей 128-134, П. Мовилэ 39-41, 9001, Сфатул Цэрий 61, 61A, 61/1A – с 09:00 до 19:00;

пер. 2 Базинулуй 2A, Каля Басарабией 4, 10, 10/2, Кэрбунарь 25-33, 32-38, Пашкань 5-9, 19, Скорень 8A, Тэбэкэрия Веке 2, 8-40, 19-25 – с 09:15 до 18:00.

Сектор Чеканы:

ул. Дж. Латинэ 19/6, 21, 21/1, 21/2, 21/5, 23, 48, 48B, М.- Спэтару 1, 1/1, 1/2, 1A, 2/2, 2/3, 3, 3/1, Заднипру 18 – с 09:00 до 12:00.

ул. Мирча чел Бэтрын 23, 25, 25/1, 25/2, 27, 27/1, 27/2, 27B, 9999, И. Виеру 3, 3A, 4, 5, 5/1, 5/2, 5/4, 6/3, 7, 8/3, 9, 10, 10/3, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/6 – с 13:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.