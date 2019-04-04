В четырёх столичных секторах ожидаются отключения света

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Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 4 апреля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Ханул Морий 1-19, 2-20, Минская 6-8, 9-23, Ташкент 2-20, 3-17 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Н. Костин 59, 61, 61/1, 61/2, 61/3, 61A, 63/1, О. Гибу 2 – с 11:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Алея Гэрий 1/1, 37, 9999, Гэрий 1/2, Ю. Гагарин 1, 3, 3/1, 3A, 3C, 5, 5/2, 7V, Пьяца Гэрий 1, 1A, 3, Тираспольская 2, 2/1, 2/1J, 4, 4/1, 6, 11 – с 11:00 до 17:00.

ул. Когэлничану 68, 68A, 68/1 – с 09:30 до 17:00.

ул. Когэлничану 73 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Будэй 2V, 2/3, Н. Григореску 20 – с 09:30 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.