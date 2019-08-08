В четырёх столичных секторах не будет света

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Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 8 августа, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Мунчешть 293, 605, 605/2, 607 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Каля Ешилор 51/2, 55, 55/2, 61/1, Калараш 78, Друмул Кручий 123, 123A, Цэрыний 95, 99, 107, 107/2, 128A – с 09:00 до 17:00.

ул. Алдя-Теодорович 11/2 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр:

Хынчештское шоссе 44, Г. Гросу 16, Валя Дическу 53-91, 64-144 – с 09:15 до 18:00.

ул. Колумна 135-143, 140-154, 151-161, Дософтей 128-134, П. Мовилэ 39-41, 9001, Сфатул Цэрий 61, 61A, 61/1A – с 09:00 до 19:00.

Сектор Рышкановка:

ул. 8 Марта 37-115, 38-120, А. Лупан 1-17, Бадиу 21-31, 38-70, 999, Кэлушарь 10-48, 13-17, 35-41, 65, Брынковяну 32-36, 37-45, Конструктурилор 8-76, 35-147, Криулень 1-63, 2-58, пер. Криулень 8-58, 13-63, Дойна 53-113, 54-82, Грэдинарилор 1-21, 2-18, Л. Дамиан 1-57, 2-58, пер. Л. Дамиан 19, Монтанэ 10-34, 11-23, Питуличий 15-29, Подгоренилор 5, 14-36, 17-97, 88-126, Поштей 35-53, 78-100, Путней 8-24, 11-25, Солидаритэций 1-19, 2-20, Теодорою 5-11, Крэсеску 1-51, 2-46, пер. Крэсеску 1-53, 2-50, Комарова 3-15, 16-18, пер. Комарова 10, 18 – с 09:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.