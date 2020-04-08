В четырёх столичных секторах не будет света в среду

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в среду, 8 апреля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

В связи с этим обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Валя Быкулуй 9, Каля Басарабией 42 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Каля Ешилор 5A, Месаджер 1, 3/3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 9, 11, 11/2, 13 , Букурией 1, 1/1, 1/6, 16, Петрикань 15A, Кантемир 1, Штефан чел Маре 196, Некулче 22 – с 09:00 до 17:20.

ул. Каля Ешилор 7/3, 7/5 – с 09:00 до 13:00.

ул. В. Лупу 31, 33/2 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Центр:

бул. Г. Виеру 14, Фанталулуй 8 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. А. чел Бун 91-109, 96, 126-132, А. Панн 1-15, 4, Кэприяна 50-56, 64, 76, 55, Колина Пушкин 3, Колумна 128, 130, И. Прункул 11, М. Чеботарь 65, 67, Б.-Бодони 57, 59, Сф. Андрей 15, 18, 20, Сф. Илие 33-41, 54-74 – с 09:10 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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