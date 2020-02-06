В четырёх столичных секторах не будет света в четверг

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в четверг, 6 февраля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия 999, 9999, Градина Ботаника 9, 999, Пэдурий 20, 22, 25, 25/1, 36, Салкымилор 28, с. Бэчой: ул. Бэчой 9999, Дачия 9999 – с 09.20 до 17.00;

ул. Валя Кручий 4/6, Дачия 50 – с 09.00 до 17.00.

Сектор Буюканы:

ул. Е. Кока 59, И. Ливеску 29, И. Некулче 10, 12, 12/1, Милано 1С, Штефан Няга 67, 74 – с 09.10 до 17.00;

ул. Гиочеилор 999, Крихан Антон 11 – 33, 12 – 44, Дымбулуй 1, 1/1, 1/3, 2, 2B, 2/2, 2/3, 3, 4, 5, 5A, 5/1, 6, 7, Друмул Виилор 1, 2/4, Тимиш 3 – 19, 37, 999, 6 – 34 – с 11.00 до 17.00.

Сектор Центр:

Хынчештское шоссе 64 – с 09.00 до 12.00;

ул. И. Василенко 32 – с 10.00 до 11.00.

ул. Л. Качиньский 3 – с 13.00 до 14.00.

Сектор Рышкановка:

ул. Мирчешть 56, 56/5, 60 – с 09.10 до 16.00;

ул. Фанталулуй 8, бул. Г. Виеру 14 – с 09.10 до 17.00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.