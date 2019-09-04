В четырёх секторах столицы сегодня ожидаются перебои с электричеством

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Red Union Fenosa сообщает, что в среду, 4 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дечебал 20, 22, 22/1, 22/3, 24, 34, 72/1, 9011, Трандафирилор 2, 2/2, 4, 6, 6/2, 9001, 9999 – с 10:00 до 16:00.

ул. Диминеций 63, 63/1, 63/2, Минская 10, 18, 20, 25, Пандурилор 40, Плаюлуй 3-37, 4-52, 28A, 50A, 50/1, пер. Плаюлуй 1, 2, 5, Рига 1-7, 10-38, Таллин 13, Валя Кручий 4, 4/3 – с 08:45 до 16:45.

ул. Мунчешть 168, Мирчешть 21/3, 22/2, 22/3A – с 09:10 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия 85/5, Деляну 6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/5, 7/6, 7/7, 8/1, 9, 9/1, 9/2, 9/4, 9/5, 16 – с 09:10 до 17:00.

ул. Каля Ешилор 51/2, 55, 55/2, 61/1, Калараш 78, Д. Кручий 123, 123A, Цэрыний 95, 99, 107, 107/2, 128A – с 08:50 до 19:00.

ул. Л. Деляну 3, 3/3, 5, 5/5, 5/6, 11, 34/1 – с 09:00 до 13:00.

ул. Пьяца Унирий 3 – с 09:30 до 18:00.

Сектор Чеканы:

ул. М. Маноле 18 – с 09:15 до 20:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Аэродромная 5, 7/2, 7/2 sc.1-2, 7/3, 11, 11/1, 11/2, пер. Аэродромная 11, А. Дога 2/1, 19/1, 21, 9001, Флорика 2, 2/1, 7, 7 под. 1, 7/1, бул. Ренаштерий 14, 16, 16 блок 1A, 16 блок 1B, 20 – с 08:30 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.