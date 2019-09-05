В четырёх секторах столицы сегодня не будет света

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Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 5 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия 57, 9999, Градина Ботаника 22, 999, Валя Кручий 999 – с 09:20 до 19:00;

ул. Диминеций 63, 63/1, 63/2, Минск 10, 18A, 20, 25, Пандурилор 40, Плаюлуй 3-37, 4-52, пер. Плаюлуй 1, 2, 5, Рига 1-7, 10-16, 17, 24-38, Таллин 13, Валя кручий 4, 4/3, 4, п. 2,4, п. 6-7, 6 – с 08:45 до 16:45.

Сектор Буюканы:

ул. Каля Ешилор 51/2, 55, 55/2, 61/1, Кэлэраш 78, Друмул Кручий 123, 123A, Цэрыний 95, 99, 107, 107/2, 128A – с 08:50 до 19:00;

ул. Пьяца Унирий Принчипателор 3 – с 09:30 до 18:00.

Сектор Чеканы:

ул. Мештерул Маноле 18 – с 09:15 до 20:00;

ул. Михаил Садовяну 42/3 – с 09:15 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Н. Донич 14, Г. Выртосу 14, 15, Ипотешть 22, Мирчешть 999, 9999, Т. Панфилие 1-5, 10-62, 11-41, 9999, Валя Албэ 10, 56, Ф. Лупашку 2, 5, 16A – с 08:55 до 19:00;

ул. Домницей 2, 6/2, 16, Харя Василе 4, 10, 16, Ипотешть 59, Меморией 15, Мирчешть 5, 7, 40, 44, 48, 79, 244, Ф. Лупашку 20 – с 09:10 до 17:00;

ул. Флорилор 15, 28/3, 28/3A – с 09:00 до 13:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.