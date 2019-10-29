В четырёх секторах столицы сегодня не будет света

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Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 29 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Буребиста 3, 5/2, 5/2A – с 08:45 до 16:45.

Сектор Буюканы:

ул. Л. Деляну 5D – с 09:00 до 13:00;

ул. Алба-Юлия 202 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Каля Басарабией 7, Каля Мошилор 2, 2/1, 19, Измаил 101, 103, 105, 105A, Узинелор 1 – с 09:00 до 19:00;

ул. А. Щусев 105, 107 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Чеканы:

бул. Мирча чел Бэтрын 6, 8/1, 8/3, 10, 10/2, 10/3, 10A, П. Заднипру 10, 11, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1, 14/2, 14/2A, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 16/1, 16/3 – с 11:00 до 17:00;

ул. Джинта Латина 19/6, 21, 21/1, 21/2, 21/5, 23, 48, 48/B, ул. Н.М. Спэтару 1, 1/1, 1/A, 1/2, 2/3, 3, 3/1, П. Заднипру 18 – с 11:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.