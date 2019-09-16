В четырёх секторах столицы сегодня не будет света

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Red Union Fenosa сообщает, что в понедельник, 16 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. 27 Марта 14, 14/1, 14/2, 17, пер. Бариера Скулень 9, ул. Кэлэраш 45, Милано 20С – с 09:00 до 14:00;

ул. Парис 38/2 – с 09:00 до 13:00;

ул. Парис 38/3 – с 13:00 до 17:00;

ул. Алюа Юлия 5, А. Маринеску 1-11, 2-36, Деалул Морилор 10, Флорешть 1-35, 4-40, Инешть 2, 6, 6A, И. Л. Караджале 29-33, 30-34, Перилор 1, 2-10, Спикулуй 104, 108 – с 10:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. 31 Августа 1A, 2A, пер. 31 Августа 16/1, пер. Кавказ 17, Думбрэвий 1, 2, Хрушка 1-11, 2-8, пер. Хрушка 1-5, 2-4, Валя Трандафирилор 1-11, 4-14, 9002 – с 09:00 до 17:30;

ул. П. Мовилэ 35, 37, бул. Штефан чел Маре 180, 182, 182/1, 184, Т. Чорба 32/1, 32/2, 32/1 блок A, B – с 14:00 до 17:00;

ул. А. Бернердацци 3, 25, 9999, А. Матеевич 1-63, 2-58, 9999, Арменяскэ 1, 2, А. Крихан 2, 2/3, 3, 9/1, 16A, 16B, Галбена 4, 5, 7, М. Еминеску 1, 2, 4, М. Когылнечану 36, Университэций 1-39, 2-36, В. Александри 12-24, 74, 39-69 – с 11:00 до 18:00;

ул. Базинулуй 2, 8, 8/1, Каля Басарабией 4, 10, 10/2, Кэрбунарь 25-33, 32-38, Скорень 8A, 12, Тэбэкэрия Веке 15-25, 18-40 – с 09:00 до 11:00;

ул. Тэбэкэрия Веке 23, 30, 32 – с 09:00 до 12:00.

Сектор Чеканы:

ул. Мештерул Маноле 8A – с 09:15 до 20:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Н. Донич 14, Г. Выртосу 14, 15, Ипотешть 22, Мирчешть 999, 9999, Т. Панфиле 1-5, 10-62, 11-41, 9999, Валя Алба 10, 56, Ф. Лупашку 2, 5, 16A, Замолксе 22 – с 08:55 до 19:00;

ул. М. Масараб 9/2, 9/3, Н. Димо 27/1, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 31/1, 32, 9999, Студенцилор 10/2, 10/5, 12/3 – с 09:00 до 12:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.