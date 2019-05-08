В четырёх секторах столицы ожидаются отключения света

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Red Union Fenosa сообщает, что в среду, 8 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия 49/2 – с 09:00 до 13:00.

ул. Куза-Водэ 16/2, 16/5 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. В. Лупу 46 A-Z, 85, 87 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Академическая 9, 9/2, 9/7, шос. Хынчешть 62A, 62/2, 62/3, Лех Качински 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 4, 4/4, 6/1, 6/5, 10/1, Спрынченоая 6, 6/4A, 14 – с 13:00 до 17:00.

ул. А. Крихан 1-9, 4-10, Дымбулуй 27-43, 28-54, Лакулуй 1-27, 6-32, пер. Лакулуй 4, Валя Дическу 4-42, 5-25 – с 09:30 до 17:00.

бул. Гагарина 10 – с 10:00 до 15:00.

ул. Бужорилор 24, пер. А. Крихан 6, А. Крихан 11-33, 12-44, Дымбулуй 1-7, 2-6, Друмул Виилор 1, 2/4, Гиочеилор 999, Тимиш 3-37, 4-34, 999 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Центр:

ул. Пушкина 45, 47, 47/1, 47/5, 49, 53, Фанталулуй 8, Г. Виеру 12, 12A, 14, 16, 18, 20, Пьяца Веке 4, 8, Романэ 19, 19/1, 19/2 – с 09:10 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.