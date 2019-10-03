В четырёх секторах столицы ожидаются отключения света

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Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 3 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Пандурилор 55/2, 70/1, 70/2 – с 09:00 до 18:00.

Сектор Буюканы:

ул. И. Крянгэ 999, Пеливан 38, Мурелор 3, 5, В. Лупу 119 – с 09:10 до 17:00.

ул. Бисеричий 7-19, 18-34, пер. Бисеричий 2, 8, 3-29, Г. Кодряну 46-54, 78, 59-89, Драгомирна 11-63, 28-68, Хумулешть 1, 3, Скитулуй 1-21, 2-32 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. М. Лермонтов 68, 69, 71, 104-134, 144-148, 139, 143 – с 09:10 до 17:30.

Сектор Чеканы:

ул. М. Драган 17, 17B, М. Маноле 8A, 14, Транснистрия 5,6, 16, Волунтарилор 5/3, 5/4, Индустриалэ 5, 10 – с 09:15 до 20:00.

ул. Каля Басарабией 7, Каля Мошилор 2, 2/1, 4, 19, Измаил 101, 103, 105, 105A, 109, 111, 9999, Владимиреску 1A, 1/7, 8A, 53, Узинелор 1, Вадул-луй-Водэ 2/1, 999 – с 09:10 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.