В четырёх секторах столицы не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в среду, 13 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия 22/2 – с 09:30 до 17:00;

ул. Албица 1-9, 6-12, 38, Косашилор 1-7, 2-4, Дечембриштилор 54, Леушень 1-11, 2-16, Мунчешть 263, 267, 269/1,2, 271A, 404, Подул де Флорь 1-17, 2-28, С. Мурафа 39-51, 44-56, Вадул Быкулуй 999 – – с 08:45 до 16:00.

Сектор Буюканы:

ул. Е. Кока 25/1, 25/1J, 25A, 29, 29/2, 31, 33, 35, 35/1, Г. Енеску 4, 6, И. Раду 13-19, 14-20, Ш. Няга 32, 33, 34, 34A, 35, 41, 51, Т. Чобану 1-23, 2-22 – с 09:00 до 17:00;

ул. Б. Лэутару 18-20, 36, 21-41, И. Раду 22, П. Чайковский 7, 10A, Примэверий 31-35, 36-48, Ш. Няга 21A, В. Белинский 12-22, 32, 9999 – с 09:00 до 18:00;

ул. Язулуй 2/3 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Чеканы:

ул. А. Избаш 1, 5, 28, 40, 45, Тырговиште 1-25, 12-38, Вадул-луй-Водэ 105-127, 134, 155, 166-170, 192-196, Колоница 147A – с 09:10 до 17:30.

Сектор Рышкановка:

пер. 1 Аэродромулуй 5, пер. 2 Аэродромулуй 2, Б. Воевод 2, Корнулуй 7, Пьетрэрией 49-51, 54-62, пер. Пьетрэрией 47-51, 54-60, Спартакус 3-29, 6-38, Г. Гимпу 21, 23, Киев 1-7, 9001, Н. Руссо 1-17, 2, 2/2, 2/3, 2/4, 10-16, 9999 – с 09:15 до 17:00.

ул. Петрикань 84 – с 09:00 до 17:00.

ул. М. Исанос 14/2, 14/3 – с 13:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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