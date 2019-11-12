В четырех секторах столицы во вторник не будет электричества

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Во вторник, 12 ноября, по ряду адресов в четырех секторах столицы ожидаются отключения электричества.

Ботаника:

Куза-Водэ, 25/2, 23 – с 11:00 до 17:00.

Буюканы:

Алексей Щусев, 105, 107 – с 09:30 до 13:00. Алексей Щусев, 109 – частично с 13:00 до 17:00.

Центр:

Албишоара, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 18, 20/1, 22/2, Измаил, 108, 108/2 – с 11:00 до 17:00. 31 августа, 94-108, 139, 151, 153, А. Коробчану, 11-19, 16-26, Митрополит П. Мовилэ, 2-14, 17-27, 9999, С. Лазо, 11-19, 34, Штефана чел Маре, 115-149, 180, 999 – с 11:00 до 17:00.

Рышкановка:

А. Дога, 28, 28/1, 28/2, 32/1, 36, Т. Владимиреску, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 – с 09:20 до 17:00.