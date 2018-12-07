В четырех секторах столицы сегодня временно не будет электричества

О плановых отключениях услуги сообщает поставщик.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Ботаника:

Дачия, 3/1, 3/2 – с 09:00 до 13:00;

Дачия, 5, 5/4, Фулгулешть, 9999 – с 13:00 до 17:00.

Центр:

Мелестиу, 18A, 20, 22, 22A, 24 – с 09:00 до 17:00.

Рогулень, 26, 35, 53, 65 – с 09:20 до 17:00.

Чеканы:

Алчедар, 1, 2A, 4, А. Избаш, 1-47, 10-40, Арионешть, 2, 2A, 4, 6, Колоница, 1-7, 2-4, 74-190, 77-175, переулок Колоница, 1, 2, 3, Хайдукул Бужор, 53-69, 78-104, переулок Николае Илиеску Спэтару, 1-9, Тырговиштев, 1-25, 6-46, Транснистрия, 5, Вадул-луй-Водэ, 9, 31, 99-155, 999, 7777, 9001, 9999, 100, 144-196, 888 – с 09:10 до 17:00.

Вадул-луй-Водэ, 19, 21/1, 21/3, Михай Садовяну, 9999 – с 09:10 до 17:00.

Рышкановка:

Флорилор, 26/2 – с 09:30 до 18:00.