В четырех секторах столицы сегодня отключат электричество

О предстоящих отключениях сообщает поставщик.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе.

Ботаника:

Албица, 1-17, 6-40, Косашилор, 1-7, 2-4, Декабристов, 1-45, 2-54, Мунчешть, 63, 267, Подул де Флорь, 1-17, 2-28, Симеон Мурафа, 31-51, 32-56, Шт. Чобану, 1, переулок 9, Шт. Холбан, 1-15, 2-16, Цикэу, 2-8 – с 09:30 до 18:00.

Буюканы:

Г. Кодряну, 1-11, 2-12, Корнулуй, 23, 24-28, Друмул Таберей, 2-38, 17-39, Дурлешть, 11, Тоамней, 1-7, В. Лупу, 61-73, Вовинцень, 1-9, 4-14 – с 09:20 до 18:00.

Центр:

Хынчештское шоссе, 171, 232, 240, 241/1.

Албишоара, 21, 27, 60, Грэдинилор, 60, Мэзэраки, 3, 5, Романэ, 2/2, 2/3, 2/3A, 4/1, 8, 14, В. Александри, 147 – с 09:00 – 17:00.

Рышкановка:

Московский проспект, 16, 3 и 4 подъезды, квартиры 49-102 – с 09.30 до 17.00.

Московский проспект, 5 – с 09.00 до 13.00.

Акад. Н. Корлэцяну, 1-19, 27, 8-48, Акад. Е. Кошериу, 3-17, 10-22, Акад. С. Бережан, 16, Буковиней, 52, 999, 9999, Каля Орхеюлуй, 999, К. Константинов, 2-20, Е. Руссев, 3-9, 10-14, Георгицэ Д., 2-8, 3-7, В. Рошка, 4-18, В. Цепордей, 5, 8, 10, 12 – с 08:45 до 12:00.

Акад. С. Рэдэуцану, 1, Н. Димо, 9001, 9999, Примар Г. Пынтя, 142, Студенческая, 11, 11/3, 999, переулок Студенческий, 13/1 – с 09:10 до 17:00.

К. Стамати, 12, 14, 16, Ион Дончев, 2-22, Моара Рошие, 3, З. Арборе, 1-7, 2-6, переулок З. Арборе, 3/1, 4, 7, 7A – с 09:15 до 17:00.

Матей Басараб, 5/1 – с 13.00 до 17.00.

Путней, 67, 77/1, 78, 83, 90 – с 08:40 до 16:40.