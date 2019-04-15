В четырех секторах столицы сегодня не будет электричества

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О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе.

Ботаника:

Куза-Водэ, 6 – с 13:00 до 17:00;

Мунчешть, 801 – с 09:20 до 17:00;

Пандурилор, 62, 62А – с 10:00 до 12:30.

Буюканы:

Алба-Юлия, 79/1, 79/2, 81, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 81/6, 81/7, 81/8, 85/2, 89/2, 89/3, 93/2, 97/2, 188/1, Балканское шоссе, 11, Басарабилор, 1-25, 2-26, Кодрилор, 8, 10, Ион Буздуган, 4-24, Мушатинилор, 1-29 – с 09:10 до 13:00.

Ион Пеливан, 30/4, 30/5, 30/6, 32/1, 32/2, 32/3, 34/1, 36, 40, 40/1, 40/3, В. Лупу, 56, 107 – с 13:00 до 17:00.

Центр:

А. Щусева, 66 – с 09:30 до 17:00.

Н. Тестимициану, 17/1, 17/6, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 – с 09:00 до 17:00.

Рышкановка:

Акад. Н. Корлэтяну, 1-27, 8-48, Акад. Еуджен Кошериу, 3-17, 10-22, Акад. Сильвиу Бережан, 16, Буковиней, 52, 999, 9999, Каля Орхеюлуй, 999, Константин Константинов, 2-20, Е. Руссев, 3-9, 10-14, Георгицэ Д., 2-8, 3-7, Студенцилор, 3/6, 3/8, 7/3, 7/4, В. Рошка, 4-18, В. Цепордей, 5, 8, 10, 12 – с 09:35 до 17:35.

Албишоара, 86, 86/1, 86/2 – с 09:00 до 17:00.