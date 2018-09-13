В четырех секторах Кишинева временно отключат электричество

Об этом сообщает поставщик услуги.



Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе.

Ботаника:

Дачия, 15, 19 – с 09.00 до 18.00;

Сармизеджетуса, 41, 41/1, 43, 43/2, 43/3, 43/4, 45/1 – с 09:00 до 17:00.

Буюканы:

27 марта, 9, 10, 14/3, 15, Барьера Скулень, 30, 36, 38, переулок Барьера Скулень, 7, 12-48, 23, 43, Басарабия, 37, Кэлэрашь, 22-100, 23-93, переулок Кэлэрашь, 1-3, 12, 63-67, Милано, 3-43, 52-94, Торино, 1-29, 2-12, Цэрыний, 82, 82A – с 13:00 до 17:00.

Иоана Раду, 29, В. Лупу, 42/2, 42/5, 42A-Z, 42, 46/4, 85 – с 09:00 до 17:00.

Центр:

Албишоара, 17, 25, 30/1, 56, 80/4, Кагул, 7/1, 8, 8/1, 8/2, 9/1, Градинилор, 25, 56, 58, 65, 69, Гр. Уреке, 37, 77, Иоан Ботезаторул, 4, Титу Майореску, 13, 13A, 13/2, 15, В. Александри, 120 – с 13:00 до 18:00.

Рышкановка:

8 марта, 74-142, 83-87, 99-109, 121-123, 129-137, Конструкторилор, 76-98, 102, 149-193 – с 09:15 до 18:00.

Барьера Скулень, 1-7, 6-22, Будэй, 2, Каля Орхеюлуй, 39-69, 9999, Кэрэушилор, 1-7, 2-18, Дойна, 10-46, 19-53, Дубэсарь, 4, 8, 12, Подгоренилор, 12-14, 17-19, Поштей, 1-33, 2-54, Путней, 2-8, 5-9, 59 – с 13:00 до 18:00.

К. Стамати, 12-16, Ион Дончев, 2-22, Моара Рошие, 3, 5, Замфир Арборе, 1-7, 2-6, переулок Замфир Арборе, 3/1, 4, 7, 7A – с 09:25 до 18:00.

В. Бадиу, 7A, 12, 16, 16A, Каля Орхеюлуй, 93, К. Брынковяну, 17-23, 18, 9001, Г. Мадан,14-42, 75, Лалелелор, 1-7, 2-8, Лилиакулуй, 1-7, 2, Магда Исанос, 1-11, 2-10, Молдовица, 2, 19-23, Путней, 7A, Вл. Комаров, 1-7, переулок Вл. Комаров, 2-7 – частично с 09:00 до 17:00 (на час).