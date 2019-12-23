В четырех секторах Кишинева сегодня временно отключат электричество

В четырех секторах Кишинева сегодня временно отключат электричество
Об этом сообщает поставщик услуги. 

В частности, в связи с проведением плановых работ временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.
Буюканы: 
Александру Лэпушняну, 9 – с 09:30 до 17:00. 
Центр: 
Леха Качинского, 6/4, 6/6 – с 13:00 до 17:00. 
Миорица, 22, 28, 32, 34, 36, 40, 44, Мэчиешилор, 21, 21/4 – с 09:20 до 17:00. 
Чеканы: 
Волунтарилор, 14, 14/1, 14/2, 14/2A, 15, 15/3, 15/4, 16/1, 16/2, 16/3 – с 09:10 до 13:00. 
Ишновэц, 10 – 36, 15, Ливиу Ребряну, 20/1, Владимир Маяковский, 1 – 35, 2 – 30, Волунтарилор, 4 – с 09:10 до 16:00. 
Рышкановка: 
Григоре Виеру, 10 – с 09:00 до 13:00. 
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