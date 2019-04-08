В четырех секторах Кишинева сегодня не будет электричества

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О плановых отключениях услуги сообщает поставщик.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе.

Ботаника:

Дечебал, 6, 6/2, 6/4 – с 09:00 до 17:00 (на 4 часа);

Александру Негру Водэ, 107-117, 164-210, 9999, Буребиста, 113-114, 172, 186A, Друмул Бэчоюлуй, 171, 180-188, 269-331, Гренобле, 136, 176, 279, 303, 311, 325, 327 – с 09:30 до 17:00.

Буюканы:

Каля Ешилор, 22, 49B, 51, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 51A, 55, 55/1, 55/2, 9999, Друмул Кручий, 95, 95/2, 96, 97/1, 97/2, 98, 99, 99/1, 100, 101-123, Голия, 7-13, 8-14, Милано, 12, 43, Цэрыний, 85-107, 110-128, 129 – с 11:00 до 17:00.

Центр:

Хынчештское шоссе, 60/1, 60/4, 999 – с 09:00 до 13:00.

Леха Качинского, 2/1, 2/2, 2/3, 6/1, Спрынченоайя, 1/1, 6 – с 13:00 до 17:00.

М. Когэлничану, 87, 87A – с 09:30 до 17:00.

Рышкановка:

Московский проспект, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/6, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4 – с 09:30 до 18:00.