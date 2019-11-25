В четырех секторах Кишинева сегодня не будет электричества

0

Об этом сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся:

Ботаника

К. Брынкуш, 110, 110B, 110C, 110 bl. A, 110 bl. 3, Дачия, 13, Дечебал, 78/1, 78/2, 78/3, 80, 80/1, 82, 82/1, 82/2, 82/5, 84, 99/3, переулок 1 Львов, 66 – с 08:45 до 16:45.

Буюканы

Гидигич, 5 – с 09:20 до 17:00.

Каля Ешилор, 5A – с 09:20 до 17:00.

Н. Йорга, 12 – с 09:30 до 17:00.

Центр

А. Бернардацци, 9999, А. Матеевич, 25-63, 40-58, М. Эминеску, 1, 9, 2-6 – с 09:30 до 17:30.

Рышкановка

Петрикань, 31, 9998, переулок Петрикань, 27 – с 09.20 до 17.00.