В четырех секторах Кишинева сегодня не будет электричества

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.
В частности, обесточенными останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе:
Ботаника:
Дачия, 16/1, 16/2, 16/2A, Христо Ботева, 19/6, 19/7, Теилор, 4, 4/2, 5, 16/2, 9999 – с 08:45 до 12:00.Николае Титулеску, 47 – с 09:00 до 17:00.
Буюканы:
Пьяца Унирий Принчипателор, 3, 3A – с 09:30 до 18:00.
Чеканы:
Транснистрия, 20 – с 09:15 до 20:00.
Рышкановка:
Астроном Николае Донич, 14, Григоре Выртосу, 14, 15, Ипотешть, 22, Мирчешть, 999, 9999, Тудор Панфиле, 1-5, 10-62, 11-41, 9999, Валя Албэ, 10, 56, Волунтар Филип Лупашку, 2, 5, 16A, Замолксе, 22 – с 10:00 до 12:00.
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