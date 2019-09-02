В четырех секторах Кишинева сегодня не будет электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе.

Ботаника:

Мунчешть, 1, 125-173, 326-350, переулок Мунчешть 3, 4, 4/2 – с 09:00 до 17:00.

Центр:

Штефан чел Маре, 66 – с 09:00 до 17:00. Александру Плэмэдялэ, 2-8, Алексей Матеевич, 76, 84, 84A 111, 113/1, 113B, 119, Григоре Александреску, 999, Сергей Лазо, 1/1, Сфатул Цэрий, 1, 3, 4A – с 09:00 до 17:00. Чуфля, 32, 32/1, 36/1, 99, Колумна, 28, К. Негруцци, 2, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 4/3 – с 08:45 до 16:45.

Чеканы:

Транснистрия, 16/1 – с 09:15 до 20:00.

Рышкановка:

Астроном Николае Донич, 14, Григоре Выртосу, 14, 15, Ипотешть, 22, Мирчешть, 999, 9999, Тудор Панфиле, 1-5, 10-62, 11-41, 9999, Валя Албэ, 10, 56, Волунтар Филип Лупашку, 2, 5, 16A – с 08:55 до 19:00.