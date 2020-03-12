В четверг в трёх столичных секторах не будет света

0

“Premier Energy Distribution” сообщает, что в четверг, 12 марта, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Пэдурий 20, 22, 25, 25/1, Грэдина Ботаника 9, 999, Салкымилор 28, Дачия 58, 80/3, 9999 – с 09:16 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Л. Деляну 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/4A, 5/4G, 5/6, 5A, 5D, 5J, 5Z – с 09:10 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Браништий 5 – с 09:00 до 13:00.

ул. Браништий 5/4, 5/6 – с 13:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.