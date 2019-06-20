В четверг в пяти столичных секторах ожидаются отключения света

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Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 20 июня, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Ботаника Веке 16, Буребиста 47/2, 93, 116, бул. Дачия 47, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/6, 47/7 – с 09:00 до 12:30;

ул. Куза Водэ 23, 25/2, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/10, 25/11, 27/2, 29/1, 29/4, 29/7, Гика Водэ 1/3, Индепенденцей 26/2 – с 12:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Барбу Лэутару 26A, 28, 28/1, 32, Корнулуй 11/1, Гиочеилор 999, Штефан Няга 16-38, 17-37 – с 09:20 до 19:00.

Сектор Центр:

ул. Каля Басарабией 4, 10, 10/2, Кэрбунарь 25-33, 32-38, Скорень 8A, Тэбэкэрия Веке 18-40, 19-25 – с 09:15 до 18:00.

Сектор Чеканы:

ул. Алчедар 1, 2-4, А. Избаш 1-47, 14-40, Арионешть 2-6, Колоница 1-7, 2-4, 74-190, 77-175, пер. Колоница 1, 2, 3, Хайдукул Бужор 53-69, 78-104, Н.М. Спэтару пер. 1-9, Тырговиште 1-25, 6-46, Транснистрия 5, Вадул-луй-Водэ 9, 31, 99-127, 100, 144-146, 155, 162-196, 888, 999, 7777, 9001, 9999 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. М. Басараб 8, 10 – с 09:00 до 18:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.