“В четверг-пятницу они могут пойти на крайние меры”: Додон призвал граждан быть готовыми к любому сценарию (ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон не исключает, что в предстоящие четверг-пятницу власти страны могут пойти на “какие-то крайние меры” в отношении него самого и партии, которая имеет самые большие шансы на победу. Заявление было сделано в рамках “прямой линии” в социальной сети “Одноклассники”.

В частности, Игорь Додон отметил, что в четверг по неизвестной причине будет созвано заседание парламента. Глава государства удивлен такому решению и не исключает, что в этот день или в пятницу власти могут принять решения, касающиеся его лично или партии с наибольшими шансами на победу на выборах 24 февраля. В данной связи Игорь Додон призвал граждан быть готовыми к любому сценарию и к массовой мобилизации по его призыву.

– Я призываю всех в четверг и пятницу, а может быть и завтра, быть готовыми к тому, что когда я выйду и призову, чтобы десятки тысяч человек были здесь, перед президентурой. Потому что если пойдут на такие крайние меры, у нас другого варианта, кроме как выйти и жестко дать отпор, не будет. Я вас очень прошу, готовьтесь к этому сценарию. Я лично и все мои коллеги к этому готовы. Я не исключаю, что призову вас всех в Кишинев и поставим точку перед выборами или сразу на выборах, – сказал Додон.

Президент также отметил, что не исключает, что легитимность предстоящих выборов будет поставлена под сомнение.