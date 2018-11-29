В честь 25-летия молдавского лея НБМ пустил в оборот памятную монету в 10 леев (ФОТО, ВИДЕО)

Монета номиналом в 10 леев пущена в оборот сегодня, 29 ноября, в день, когда молдавскому лею исполняется 25 лет. Стоит отметить, что НБМ впервые пустил в оборот памятную монету.

По данным Национального банка Молдовы, монета изготовлена из никеля и латуни, что придаёт ей биметалический вид серебра и золота. На аверсе центральная часть монеты делится на две части похожие на луну и солнце, что символизирует непрерывность времени. На внутренней стороне монеты справа изображён лев, который даёт посыл на исторический корень молдавской национальной валюты – «голландский лев». С левой стороны поля выгравированы эмблема Республики Молдова и логотип НБМ. Внешняя сторона монеты отмечена надписью «25 лет с момента введения национальной валюты».

На другой стороне выгравированы выпуск «2018» и номинал «10 LEI», окружённые 25 звездами, означающие количество лет с момента введения молдавского лея. Монета несет монограмму из выгравированных букв «R» и «M».

Монета будет циркулировать параллельно с банкнотой в 10 леев, а также с монетой той же номинальной стоимости, введенной в оборот в феврале 2018 года вместе с металлическими монетами 1, 2 и 5 леев.