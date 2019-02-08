В Черновицкой области изъяли крупную партию молдавских сигарет (ФОТО)

0

В Черновицкой области у двух жителей села Селятин изъяли 280 ящиков сигарет Ashima с молдавскими акцизными марками. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области.

В среду, 6 февраля, работники местной прокуратуры совместно с сотрудниками полиции пресекли попытку незаконной перевозки товаров через государственную границу Украины. Правоохранители обнаружили на территории села Селятин автомобиль Mitsubishi Pajero, загруженный 32 ящиками сигарет, передаёт unn.com.ua.

В этот же день был осуществлён обыск грузовых транспортных средств у одного из местных жителей. В ходе указанных действий было обнаружено и изъято 280 ящиков (140 000 пачек) сигарет молдавского производства.

По указанным фактам проводится досудебное расследование.