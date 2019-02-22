В часы пик на столичных перекрёстках находятся более 30 000 автомобилей (ВИДЕО)

В часы пик на столичных перекрёстках находятся более 30 000 автомобилей (ВИДЕО)

Сотрудники Национальной патрульной инспекции провели анализ, который показал, что ежедневно в часы пик только на одном перекрёстке в столице курсируют около 33 000 транспортных средств. Самые загруженные промежутки – с 16:00 до 18:00.

По этой причине Национальная патрульная инспекция сообщает об увеличении количества патрульных офицеров для данного периода времени. В то же время водителей просят быть внимательными при выполнении манёвров и перестроении, чтобы избежать факторов, которые могут затруднить движение.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md