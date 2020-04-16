В Чадыр-Лунге воры украли из строящегося дома инструменты на 15 тысяч леев

В Чадыр-Лунге воры украли из строящегося дома инструменты на 15 тысяч леев

В Чадыр-Лунге неизвестные украли строительное оборудование из частного дома. Инцидент произошёл в ночь на 14 апреля.

Под покровом ночи злоумышленники вскрыли пластиковое окно и проникли в строящийся дом, где поживились строительным оборудованием. Из дома вынесли сварочный аппарат, перфоратор, шуруповёрт, сообщает gagauzinfo.md.

Владелец дома обратился за помощью в полицию. По оценке пострадавшего, сумма ущерба превысила 15 тысяч леев.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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