В Чадыр-Лунге водитель-лихач снёс два столба ЛЭП (ФОТО)

В Чадыр-Лунге водитель-лихач снёс два столба ЛЭП (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Чадыр-Лунге. Житель муниципия превысил скорость и не справился с управлением.

Автомобиль вылетел на обочину и снёс два столба линии электропередач, сообщает gagauzinfo.md. По счастливой случайности, никто из прохожих не пострадал. Водитель также уцелел благодаря сработавшим подушкам безопасности.

В результате ДТП несколько улиц оказались обесточенными. Обстоятельства инцидента выясняются.

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