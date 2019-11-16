В Чадыр-Лунге в драке забили до смерти молодого мужчину

В Чадыр-Лунге в драке забили до смерти молодого мужчину

29-летний житель Чадыр-Лунги погиб в драке. Трагический инцидент произошёл в ночь на 14 ноября.

Ранним утром в одном из домов города Чадыр-Лунги неизвестные люди до смерти избили местного жителя. Отбиваясь от нападавших, молодой мужчина попытался сбежать, но от полученных травм далеко уйти не смог.

На место происшествия прибыли врачи “скорой помощи” и полиция. Лежащего на дороге парня госпитализировали в районную больницу Чадыр-Лунги. Однако травмы оказались слишком тяжёлыми, и некоторое время спустя он скончался в реанимации, передаёт gagauzinfo.md.

Правоохранители оперативно установили личности участников драки. В совершении преступления подозреваются двое мужчин – 52-летний и 37-летний жители Чадыр-Лунги.

Оба были задержаны на 72 часа. Открыто уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего.

Теперь подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

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