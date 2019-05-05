В Чадыр-Лунге сегодня отмечают национальный праздник Hederlez-2019

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Сегодня на конеферме «АТ-Пролин» муниципия Чадыр-Лунга пройдет фестиваль Hederlez Gagauziyada 2019.

В программе мероприятия конноспортивные мероприятия, экскурсия по конюшне и музею фермы, выставка экспозиций народных мастеров, мастер-классы по вольной борьбе, национальным гагаузским играм и по подковыванию лошадей.

Открытие праздника намечено на 11:00. В мероприятии примут участие и представители дипломатических миссий, аккредитованных в Молдове.

Жители Гагаузии смогут в рамках праздника продегустировать блюда национальной кухни и стать свидетелями мастер-классов по национальным гагаузским игрищам – «Eşek», «Pekarcik», «Güreş», «Pelivan». В программу праздника также вошло театрализованное представление, посвященное легенде о празднике Hederlez, пишет gagauzinfo.md.

Традиционно в рамках праздника состоятся заезды на орловских рысаках, а желающие смогут принять участие в конкурсах на метание вилами мешка с соломой на дальность, на самый громкий хлопок хлыстом, в конкурсах «Заезд на ослах» и «Веселый обоз».