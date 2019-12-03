В Чадыр-Лунге произошло двойное ДТП (ФОТО)

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Двойная авария произошла в минувшие выходные в Чадыр-Лунге. Там столкнулись два легковых автомобиля.

Инцидент произошёл утром 1 декабря на центральной улице города, пишет gagauzinfo.md. Автомобиль Mercedes, за рулём которого был 30-летний житель села Казаклия, не справился с управлением и совершил касательное столкновение с автомобилем Skoda, которым управлял 62-летний житель Тараклии.

После этого произошёл наезд на железобетонную опору электропередач. Жители близлежащих домов остались без электричества.

В результате аварии пострадавших нет, пишет источник. Полиции предстоит выяснить обстоятельства случившегося.