В Чадыр-Лунге произошло двойное ДТП (ФОТО)

Двойная авария произошла в минувшие выходные в Чадыр-Лунге. Там столкнулись два легковых автомобиля.
Инцидент произошёл утром 1 декабря на центральной улице города, пишет gagauzinfo.md. Автомобиль Mercedes, за рулём которого был 30-летний житель села Казаклия, не справился с управлением и совершил касательное столкновение с автомобилем Skoda, которым управлял 62-летний житель Тараклии.
После этого произошёл наезд на железобетонную опору электропередач. Жители близлежащих домов остались без электричества.
В результате аварии пострадавших нет, пишет источник. Полиции предстоит выяснить обстоятельства случившегося.
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