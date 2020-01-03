В Чадыр-Лунге отдых в караоке закончился поножовщиной

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В районную больницу Чадыр-Лунги ранним утром 3 января был доставлен 18-летний парень с ножевым ранением в области живота.

Ранение пострадавший получил в городском караоке-баре, где он отдыхал вместе с друзьями. Во время отдыха у молодого человека возник конфликт с другим жителем Чадыр-Лунги. Чтобы «выяснить отношения», парни вышли на улицу. В ходе драки пострадавший получил несколько ножевых ранений в живот, передаёт gagauzinfo.md.

Полиция уже установила личность агрессора. Обстоятельства выясняются.