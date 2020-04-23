В Чадыр-Лунге неизвестные вскрыли терминал и украли более 13 тысяч леев

0

В Чадыр-Лунге неизвестные вскрыли терминал, принадлежащий офису компании сотовой связи, и извлекли из него денежные средства. Похитив деньги, преступники скрылись в неизвестном направлении.

Вскрытый терминал в центре города был обнаружен утром 22 апреля, пишет gagauzinfo.md. Ущерб от действий злоумышленников составил более 13 тысяч леев.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.