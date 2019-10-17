В Чадыр-Лунге неизвестные украли уличные фонари

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В муниципии Чадыр-Лунга злоумышленники украли фонари уличного освещения. Об этом на своей странице в Facebook написал и. о. примара Михаил Стамов.

Он отметил, что кража произошла недалеко от школы. Фонари освещали остановку общественного транспорта и пешеходный переход через опасный участок проезжей части, обеспечивая безопасность жителей микрорайона, пишет gagauzinfo.md.

Свидетелей происшествия просят сообщить имеющуюся информацию по телефону 029 122 509. Конфиденциальность гарантирована.