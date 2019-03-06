В Чадыр-Лунге нашли вора, укравшего ворота и калитку у местной жительницы

В Чадыр-Лунге нашли вора, укравшего ворота и калитку у местной жительницы

Полиция задержала укравших у жительницы Чадыр-Лунги металлические ворота и калитку. Инцидент произошёл 26 февраля.

Пожилая жительница Чадыр-Лунги обратилась в полицию и рассказала, что неизвестные демонтировали и похитили с территории её частного дома металлические ворота и калитку. Об этом сообщается на сайте управления полиции Гагаузии.

Кража была раскрыта за короткие сроки. Преступником оказался житель Чадыр-Лунги 1986 года рождения, сообщает gagauzinfo.md.

По данному факту проводится проверка. По её результатам будет принято решение в соответствии с положениями действующего законодательства.

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