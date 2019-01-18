В Чадыр-Лунге “накрыли” наркопритон и лабораторию по производству наркотиков (ФОТО, ВИДЕО)

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В ходе уголовного преследования, инициированного по факту незаконного оборота наркотиков на юге страны, правоохранители обнаружили лабораторию по производству наркотиков, а также наркопритон, организованный жителем города Чадыр-Лунга.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, 16 января органы правопорядка провели обыски в муниципии Чадыр-Лунга, в результате чего были задержаны лица, задействованные в преступной деятельности. В гараже одного из подозреваемых была обнаружена подпольная лаборатория, в которой хранились необходимые для приготовления наркотических средств вещества.

Так, например, был найден мак, который используют для приготовления опиума. В дальнейшем наркотические средства распространялись среди потребителей на территории Гагаузии и в южных районах страны.

Подозреваемые были задержаны на 72 часа. Им грозит до 15 лет тюрьмы.