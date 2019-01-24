В Чадыр-Лунге найден труп работника железной дороги

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Вчера в центре Чадыр-Лунги был обнаружен труп мужчины. Информацию о случившемся передал в полицию дежурный железнодорожного переезда.

Согласно полученной информации, погибший являлся работником железнодорожного узла и был обнаружен в служебном доме рядом с железнодорожным полотном, передаёт gagauz.md.

Мужчина 4 дня не выходил на работу и не отвечал на звонки. Мы вызвали полицию и обнаружили труп внутри дома, — рассказал работник железной дороги.

У погибшего были при себе документы. Согласно паспортным данным, мужчине 1971 г. р. в день, когда его обнаружили, исполнилось бы 48 лет.

На теле мужчины не обнаружено каких-либо увечий. Полиция проводит расследование трагического случая.