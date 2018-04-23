В Чадыр-Лунге мужчина скончался при очистке канализации

Несчастный случай произошел в субботу в Гагаузии. Там сотрудник регионального предприятия “АПЭ-ТЕРМО” скончался при очистке канализационных сетей.

Как рассказала новостному порталу Gagauzinfo.MD офицер пресс-службы управления полиции Гагаузии Снежана Тукан, трое рабочих, которые занимались расчисткой городских канализационных сетей, упали в колодец. В результате несчастного случая один из пострадавших – мужчина 1964 года рождения – скончался. По предварительным данным, это произошло в результате отравления скопившимися в колодце газами.

Двое других рабочих были доставлены в реанимацию больницы Чадыр-Лунги. Они находятся в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.